الماء بدل الحبر لطباعة المعلومات السرية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

طور باحثون صينيون طريقتين تجعلان المعلومات المطبوعة غير مرئية للعين المجردة، وتسمح بإعادة استخدام نفس الورقة عدة مرات، واستخدموا لهذه التقنية طابعة نفاثة بسيطة، لكنهم استعاضوا عن الحبر بالماء.

وفي دراستهم التي نُشرت في مجلة «Matter»، قال الباحثون بقيادة تشيانغ تشاو من «جامعة نانجينغ للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية»، إن طريقة الطباعة باستخدام المياه النفاثة آمنة من الناحية البيئية.

وأشار تشاو إلى أن معظم أحبار الأمان الفلورية في السوق المستخدمة لتسجيل المعلومات السرية غير صديقة للبيئة ولا يمكن محوها، وهذا ما جعله هو وزملاؤه يراهنون على مركب المنجنيز الصديق للبيئة في تطوير أسلوبهم الجديد. ويعمل احتكاك الورقة بالماء على تحليل المركب حيثما يستقر الماء. وتكشف الرسالة عن نفسها تحــــت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

ويتكون طلاء ورق الطباعة من ثلاث طبقات من البلاستيك، وكلها مكونة من البولي إيثيلين جليكول مع إضافة مركب المنغنيز إلى الطبقة الوسطى. وعلى الرغم من أن الماء يحلل مكونات الخليط، فإن مركب المنجنيز يبقى لفترة طويلة بسبب ارتباطه بالبلاستيك، مما يعني أن المواد المطبوعة تظل قابلة للقراءة.