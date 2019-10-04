مؤسس «هواوي»: المستقبل للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- البيان

أكد رن زنجفي، مؤسس شركة «هواوي» ورئيسها التنفيذي أن المستقبل سيكون للذكاء الاصطناعي، وقال «أعتقد أن المجتمع على عتبة انفجار جديد من النظريات والتقنيات الجديدة، حيث سيتواصل التطور التكنولوجي بطريقة لا يمكننا التنبؤ بها، حتى إننا قد لا نستطيع أحياناً تحديد الاتجاهات المستقبلية، التي ستنشأ عن ذلك بشكل واضح، إلا أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في تغيير نمط الأعمال وسلوك المستهلك، إذ إنه من المؤكد أن يبدأ تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مختلف المجالات، وسيؤدي ذلك إلى توفير ثروة أكبر وزيادة كفاءة الأعمال».

جاء ذلك خلال حوار مفتوح استضاف مؤسس «هواوي» خلاله أبرز مشاهير الابتكار في المجال العلمي والأكاديمي على مستوى العالم.

وأضاف: «سيصبح الذكاء الاصطناعي المتغير الأساسي الذي يؤثر على الإمكانات المستقبلية للبلدان والتخطيط لها وإحداث تغييرات كبيرة فيها، وهذا يعني أن الذكاء الاصطناعي سيغير مسار تطور المجتمع الدولي جذرياً، وستحقق البشرية مستوى جديداً من الرخاء، بفضل الدعم الناتج من البنية التحتية التي تشمل الحواسيب الفائقة وأنظمة التخزين الضخمة».