«فيلوب لينكسيس» من «دو» للاتصال المنزلي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أنها ستمنح العملاء الذين يشتركون في أي من باقات الاتصال المنزلي الثلاثية (إنترنت - تلفزيون - هاتف ثابت) التي أطلقتها مؤخراً نظام توجيه شبكات الاتصال اللاسلكي «فيلوب لينكسيس» الحائز جوائز عدة والذي يعمل على توفير اتصال واي فاي سريع وموثوق عبر أنحاء المنزل.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - خدمات الاتصال: «يشهد الطلب على تقنيات الاتصال المنزلي الذكية التي يمكنها توفير سرعات إنترنت ثابتة ومحتوى عالي الوضوح نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة لاسيما مع ازدياد عدد الأجهزة المتصلة داخل المنازل.

ويسعدنا توفير جهاز توجيه شبكة الاتصال اللاسلكي «فيلوب لينكسيس» لعملائنا الذين يشتركون في أحدث باقات الاتصال المنزلي لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. وستمكننا شراكتنا مع لينكسيس، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الشبكات المنزلية من توفير خدمات نطاق عريض في كل زاوية من المنزل، حيث توفر أجهزة التوجيه المتصلة بشبكة «لينكسيس فيلوب» مزايا عديدة تشمل الأداء الفائق والتغطية والتحكم والأمان داخل المنزل وخارجه.

توفر أنظمة توجيه شبكات الاتصال اللاسلكي فيلوب التي تقدمها دو مع باقات الاتصال المنزلي الثلاثية الجديدة مجموعة من الميزات والوظائف مثال الاتصال السلس وتوسيع نطاق الشبكة والإدارة الذكية لحركة مرور البيانات عبر الشبكة، إضافة إلى أدوات تحكم متقدمة بالشبكة لأولياء الأمور وخاصية التوافق مع المساعد الافتراضي Amazon Alexa - كل ذلك من خلال تطبيق سهل الاستخدام وآمن لمستخدمي Android و iOS يتيح لهم إدارة شبكاتهم المنزلية والتحكم بها.

وقال أمانولا خان، العضو المنتدب لشركة بيلكن الشرق الأوسط : «تتميز أنظمة فيلوب بسهولة إعدادها وإدارتها بسهولة إلى جانب نشر التغطية في أنحاء المنزل وتحسين أدائها بشكل آلي لضمان اتصال الأجهزة بالشكل الأمثل».