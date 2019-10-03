منصة عملات رقمية مؤمنة في دبي

المصدر: دبي - البيان

بدأت «بيورنسي» أولى منصات العملات الرقمية المؤمنة عالمياً، العمل على مركز بلوك تشين للبحوث والتنمية، كمركز تطوير يساعد الشركات القائمة والشركات الناشئة على تسخير قوة البلوك تشين لحل التحديات الفورية إذ يركز المركز على إنشاء العقود الذكية التي تمكن الشركات من التجارة مع الكيانات عبر الحدود الجغرافية.

وأوضح محمد عبد السلام المؤسس والمدير التنفيذي للشركة أن استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» تسهم في تحقيق رؤية دبي للتحول إلى مدينة تدار بالكامل بواسطة منصة البلوك تشين بحلول 2020، لتصبح أول مدينة ذكية عالمياً وبأيدي مستثمرين وعقول عربية شابة.