«سوركوس» تنطلق في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت «سوركوس»، منصة التسويق التجريبية متعددة الجوانب، عن وصولها إلى الشرق الأوسط وتحديداً في الإمارات عقب انتشار المنصة الرائدة في أسواق دولية عدة، من بينها الولايات المتحدة وهونج كونج، مع أكثر من 750 ألف مشترك نشط في العالم.وتسعى «سوركوس» إلى خفض التكاليف المهدورة على الإعلانات التي قد تعيق نمو الشركات بمختلف أحجامها.

ومن خلال المشاركة والتفاعل عبر تطبيق «سوركوس»، تمكّنت مجموعة من الأعضاء في الإمارات من حضور فعاليات موسيقية حيّة، ودروس لياقة بدنية، والاستمتاع بتجارب مميزة في مطاعم فاخرة وجلسات صحية وعلاجات تجميل وغيرها.