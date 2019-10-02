«طيران الإمارات» تنقل مليوني مسافر إلى ديربان في 10 سنوات

المصدر: دبي - البيان

احتفلت طيران الإمارات بمرور 10 سنوات على بدء خدماتها إلى ديربان، حيث نقلت منذ انطلاق رحلتها الأولى إلى هذه المدينة الجنوب أفريقية أول أكتوبر 2009، أكثر من مليوني مسافر.

ونقلت طيران الإمارات 16 مليون مسافر خلال الصيف، من يونيو إلى أغسطس وقد أعطى 75% منهم تجربة الترفيه الجوي تقديراً عالياً ومع إتاحتها إمكانية الاختيار من بين 4500 قناة، كشفت الناقلة للمرة الأولى عن الخيارات المفضلة لركابها على الرحلات.

ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice قنوات تعرض تشكيلة واسعة من الأفلام يبلغ عددها 1500 فيلم بـ44 لغة مختلفة وكان واضحاً تفضيل المسافرين أفلام الأبطال الخارقين خلال فصل الصيف حيث أدخلت طيران الإمارات مجموعة من أفلام المانجا اليابانية واستوديوهات مارفل ودي سي يونيفيرسيز. وحصد فيلم كابتن مارفل نسبة المشاهدة الأعلى على الطائرة خلال يونيو.