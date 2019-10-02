جائزة لـ«الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي ـ البيان

حصد بنك الإمارات دبي الوطني، جائزة «إمباكت 2030 للابتكار»، مبادرة الأمم المتحدة المعنية بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الصالح الاجتماعي الأوسع عبر برامج تطوع الموظفين تقديراً للجهود التطوعية المتميزة التي بذلها فريق عمله وبرامجه المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات.

وفاز البنك بالجائزة المرموقة عن برنامج «إكستشينجر» للعمل التطوعي للموظفين والشركاء.

وتهدف الجائزة إلى تكريم التميّز في توجيه المهارات الجماعية والخبرات والمواهب للموظفين المتطوعين لدعم أهداف التنمية المستدامة، الرؤية والدعوة العالمية التي أطلقتها الأمم المتحدة في 2015 للعمل في سبيل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الشعوب بالسلام والازدهار.