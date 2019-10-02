مليونير جديد من سوق دبي الحرة

المصدر: دبي - البيان

أصبح المحاسب الهندي الآن مليونيراً، في حين أن 4 آخرين سيرجعون بسيارة فاخرة وهذا عندما تم سحب أرقام التذاكر الفائزة أمس في «مليونير الألفية» من سوق دبي الحرة وعروض أرقى المفاجآت في كونكورس A - المبنى رقم 3 بمطار دبي.

أصبح برافين أرانها، وهو مواطن هندي مقيم في دبي، أحدث فائز بقيمة مليون دولار في مليونير دبي الحرة وهو مقيم في دبي منذ 16 عامًا، ويعمل محاسباً إدارياً في أتلانتس النخلة. يعتبر برافين مشاركاً منتظماً في عرض سوق دبي الحرة لمدة 15 عامًا .

وبعد سحب مليونيرالألفية، تم الإعلان عن 3 فائزين آخرين في سحوبات سوق دبي الحرة حيث فاز روني توماس، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 40 عامًا من الشارقة، بسيارة مرسيدس بنز وفازت ماريتس بي بدراجة نارية من نيسان وفاز فرانك فشر، وهو مواطن أسترالي، بدراجة نارية.