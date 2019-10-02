موظفو «دناتا» يجمعون 1.47 مليون درهم للأعمال الخيرية

المصدر: دبي - البيان

شارك أكثر من 15 ألف موظف في «دناتا» حول العالم بمبادرة «دناتا تدير العالم» لجمع التبرعات وإحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين.

وانضمت فرق من 26 دولة إلى سباق بلغ إجمالي مسافته حوالي 40 ألف كيلومتر، قامت خلاله بجمع التبرعات في 80 موقعاً انطلاقاً من سيدني وصولاً إلى سان فرانسيسكو.

وتجاوزت فرق عمل دناتا المسافة المقررة للسباق، حيث ركضوا ما مجموعه حوالي 49800 كيلومتر، وجمعوا 400 ألف دولار (حوالي 1.47 مليون درهم) للأعمال الخيرية من خلال السحوبات ومبيعات المخبوزات والأنشطة التي قاموا بها خلال الحدث.

وتعاونت دناتا، من خلال شبكتها التي تغطي عدداً كبيراً من دول العالم، مع العديد من المؤسسات الخيرية المسجلة والمتخصصة في مجالات التعليم والحفاظ على الحياة البرية والعمل الإنساني.