«كريم» إلى مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «كريم» عن إبرام شراكة مع مركز دبي المالي العالمي من أجل تسهيل خدمات الوصول إلى المركز الذي يعتبر من أبرز محطات الأعمال وأسلوب الحياة المعاصر في الإمارة.

وتعكس اتفاقية الشراكة بين الطرفين الحرص على دعم منظومة الاقتصاد المحلي في دبي، وإنشاء بنية تحتية سلسة لمجتمع الأعمال وأسلوب الحياة المعاصر.

كما تهدف الخطوة إلى تعزيز خدمات الوصول والنقل إلى المركز المالي الشهير، بما يصبّ في مصلحة الزوّار وأفراد مجتمع المركز البالغ عددهم 24 ألف نسمة، وستوفر الشراكة حسومات مالية مجزية للراغبين بزيارة الوجهة، ما سيشجع أكثر على الإقامة والعمل وخوض التجارب الترفيهية ضمن مركز دبي المالي العالمي.