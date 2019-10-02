«دبي للمجوهرات» يجمع روّاد القطاع

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن القائمون على معرض دبي الدولي للمجوهرات، عن انطلاق الدورة الثالثة في مركز دبي التجاري العالمي بين 13 و16 نوفمبر المقبل 2019.

ويبرز التطور المذهل بشكل واضح في دورة هذا العام مع اجتماع العارضين المحليين والعالميين والإقليميين تحت سقفٍ واحد للتواصل مع نخبة صنّاع القرار والروّاد في قطاع المجوهرات العالمي، وإبرام شراكات إستراتيجية مهمة.

وسيواصل المعرض العالمي الرائد لعب دور جوهري فيما يتعلق بتعزيز مكانة دبي الآخذة بالنمو، وترسيخ موقعها المميز كحلقة وصل رئيسية في سلسلة سوق المجوهرات العالمية. وسيسلط معرض دبي الدولي للمجوهرات في مركز دبي التجاري العالمي الضوء على كافة جوانب قطاع المجوهرات العالمي.