«زبوني» يتجاوز الدفع النقدي

المصدر: دبي - البيان

كشف «زبوني»، التطبيق الذي تم ابتكاره وتصميمه في الإمارات لتسهيل إجراءات الدفع الإلكتروني بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، عن دخوله في مرحلة التوسّع.

وترافَق هذا النمو مع نجاح التطبيق الإلكتروني بتعزيز قاعدة عملائه حيث تقوم 25 ألف شركة حالياً باستخدام التطبيق لتحويل ملايين الدراهم الإماراتية شهرياً.

ويسهم ولاء العملاء الأوفياء للتطبيق في تعزيز أداء الشركة حيث يرتفع عدد عمليات الدفع الإلكتروني عبر التطبيق بمعدل 30% شهرياً.

وشهدت الشركة منذ تأسيسها وتيرة نمو متسارعة خاصة عام 2019 ملبية احتياجات سوق الشركات الصغيرة التي تتطلع للاستفادة من التقنيات الحديثة كالتواصل مع عملائها عبر منصات التواصل وإجراء الدفع الإلكتروني.