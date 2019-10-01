سنغافورة تتصدى للقرصنة الرقمية

المصدر: سنغافورة - د ب أ

دعت لجنة دراسة مخاطر القرصنة الرقمية التابعة لمؤسسة النقد السنغافورية (البنك المركزي) البنوك والمؤسسات المالية في سنغافورة إلى تحسين قدراتها على مراقبة ورصد محاولات القرصنة الرقمية والتصدي لها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان اللجنة القول إنه على مستويات الإدارة العليا في المؤسسات المالية السنغافورية تعزيز ثقافة التصدي للمخاطر الرقمية إلى جانب متابعة وتقييم مدى كفاءة إدارة هذه المخاطر في المؤسسات.

وشدد تقرير اللجنة التابعة للبنك المركزي السنغافوري على ضرورة اتخاذ الشركات المالية خطوات لتخفيف مخاطر القرصنة الرقمية الناتجة عن سلاسل توريد مستلزمات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك مراجعة شفرة مصدر البرمجيات والتطبيقات ورصد أي شبكات معلومات مجهولة الهوية. يذكر أن لجنة دراسة مخاطر القرصنة الرقمية التابعة لمؤسسة النقد السنغافورية، اجتمعت أمس الأول لمناقشة أحدث تحديات واستراتيجيات أمن المعلومات في القطاع المالي.