صكوك «إعمــار» على ناسداك دبي

المصدر: دبي- البيان

قرع محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»، أمس، جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالاً بإدراج صكوك الشركة، التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار أمريكي في السوق.

وقال العبار: «إن نمو قطاع الصكوك عالمياً أسهم بشكل أساسي في سد فجوة البنية التحتية للتمويلات الأساسية المرتبطة بالاقتصاد الحقيقي. وكذلك، فإن إدراج صكوك إعمار في ناسداك دبي، التي تتميز بلوائحها التنظيمية ووضوحها العالي، يوفر لإصدارنا منصة تسهل الوصول للمستثمرين الإقليميين والعالميين».

وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي والأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «يؤكد التعاون بين مجموعة إعمار وسوق ناسداك دبي القوة والعمق الاقتصادي، الذي تتمتع بهما دبي في قطاع الصكوك الإسلامية، الذي يمثل جزءاً من نمو الإمارة وبروزها عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، في ظل المبادرة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وستواصل دبي تطوير البنية التحتية لأسواق المال لديها، بما يخدم متطلبات مصدّري الصكوك الإسلامية الباحثين عن بيئة إدراج ناجحة وفعالة».

وقال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعزز هذا الإدراج قوة النشاط الذي نشهده في قطاع الصكوك الإسلامية، إذ بلغ إجمالي قيمة الإدراجات حتى الآن من هذا العام 8.85 مليارات دولار أمريكي من جهات إصدار داخل الإمارات وخارجها».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي: «بصفتنا أحد أكبر أسواق إدراج الصكوك الإسلامية في العالم بقيمة اسمية إجمالية تبلغ 58.7 مليار دولار، يأتي 55% منها من جهات إصدار غير إماراتية، فإننا نعكف على الاستعداد لمزيد من الإدراجات».