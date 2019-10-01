دبي تسعى لانتزاع لقب «عاصمة المساكن الفاخرة» من نيويورك

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «سَفِلز» أن دبي تستعد لمنافسة نيويورك على لقبها كعاصمة عالمية للمساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة مع نهاية عام 2019، وهو ما سيتزامن مع استضافتها لمعرض «إكسبو 2020»، بفضل رصيدها من المشاريع قيد الإنجاز والذي يصل إلى أكثر من 20 مشروعاً.

وقالت الشركة في تقرير حول «قطاع المساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة» إن القطاع سيحافظ على وتيرة النمو الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية.

ويشير التقرير إلى ازدياد عدد المشاريع السكنية التابعة للعلامات الفاخرة بنسبة 195% خلال العقد الماضي، ليصل إلى أكثر من 430 مشروعاً في مختلف أنحاء العالم، بمجموع يصل إلى 65 ألف وحدة سكنية.

وشهد العام الجاري تحقيق رقم قياسي من حيث عدد المشاريع التي تم افتتاحها، والذي وصل إلى 60 مشروعاً بإجمالي يفوق تسعة آلاف وحدة سكنية في أكثر من 21 دولة في مختلف أرجاء العالم، إلا أن العام القادم سيشهد تحطيم هذا الرقم، مع إنجاز 70 مشروعاً جديداً.

وأضاف التقرير أن هذا النمو يعود إلى العلامات الفندقية، حيث تشكل المشاريع السكنية التابعة لهذه العلامات 86% من المشاريع التي تم إنجازها و96% التي يتم العمل على إنجازها حالياً.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تحافظ (ماريوت الدولية)، والتي تضم علاماتها (ريتز كارلتون) و(سانت ريجيس) و(دبليو)، على موقعها في صدارة القطاع، إلا أنها تواجه منافسة من (أكور)، والتي تحقق نمواً سريعاً برصيد يساوي رصيد (ماريوت) من حيث عدد المشاريع قيد التنفيذ. وعلى مستوى الشرق الأوسط، تواصل (مجموعة إعمار للضيافة) نموها السريع من خلال عملها على تنفيذ عدد كبير من المشاريع في الإمارات والمنطقة تحت مظلة علامتيها (العنوان) و(فيدا).

وقال بول توستيفين، مدير في قسم الأبحاث العالمية لدى (سَفِلز): يحمل قطاع المساكن التابعة للعلامات التجارية الفاخرة إمكانات هائلة للنمو، مستفيداً من التطور في خصائص السوق وتفضيلات العملاء، والذي سيتيح له تسجيل حضور متميز على حساب المنافسين في الأسواق الصعبة.