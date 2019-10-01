حملة توعية لمكافحة الأمراض المزمنة بالفيديو على طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع و«أبجون»، أحد أقسام شركة فايزر العالمية للأدوية، أمس عن إطلاق حملة توعية متعددة الجوانب تهدف إلى زيادة الوعي الصحي العام حول مخاطر الأمراض غير المعدية.

وتشمل هذه الأمراض تلك المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية والسكري والاكتئاب والتدخين وتعد السبب الرئيس للوفاة والعجز حول العالم. ويمكن تجنب العديد من حالات الوفاة المبكرة من خلال إتاحة الوصول إلى الأدوية المناسبة وتثقيف المرضى حول كيفية اتباع نمط حياة إيجابي.

وتشمل الحملة التي تحمل عنوان «صحتك مهمة مع الدكتور آدم» سلسلة مقاطع فيديو بالرسوم المتحركة لعائلة إيل المكونة من»بيل» و«جيل» و«ويل»«وفيل» التي تتبع أسلوب حياة صحياً بقيادة شخصية تدعى الدكتور آدم ومجموعة من المتخصصين في مجال الصحة. وتحتوي مقاطع الفيديو على نصائح ورسائل بسيطة تشجع الأفراد على تبني سلوكيات وعادات صحية وقائية، لتحسين صحتهم وإنتاجيتهم.

وأُطلقت الحملة خلال حفل حضره الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وأمريت راي الرئيس العالمي لقطاع البحوث والتطوير والعلوم الطبية لقسم شركة فايزر «أبجون»، ومناسي تاديسي رئيس الأسواق الناشئة لقسم شركة فايزر «أبجون»، وأيمن مختار مدير عام قسم شركة فايزر «أبجون» في دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الشركاء المتخصصين في المجال الطبي.

وتعرض طيران الإمارات مقاطع الفيديو على قناتها الخاصة بمواضيع الصحة عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice. كما ستوفر الناقلة لموظفيها حول العالم، الذين يزيد عددهم على 105 آلاف، إمكانية مشاهدة الفيديو كجزء من برنامجها حول الصحة في موقع العمل.