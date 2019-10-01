سمعة المنتجات الألمانية الأفضل عالمياً

المصدر: برلين- د ب أ

كشف استطلاع حديث للرأي أن سمعة المنتجات المصنوعة في ألمانيا تحتل المرتبة الأولى بين المستهلكين على مستوى العالم. وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن نحو 50% تم استطلاع آرائهم لديهم انطباع جيد عن المنتجات المصنوعة في ألمانيا.

وفي المقابل، فإن 6% فقط من الذين شملهم الاستطلاع لديهم انطباع سلبي عن المنتجات الألمانية. ووفقاً لنتائج الاستطلاع، حصلت المنتجات الألمانية في التقييم على 45 نقطة، يليها في المرتبة الثانية المنتجات الإيطالية (38 نقطة)، ثم البريطانية والفرنسية (كليهما 34 نقطة)، ثم اليابانية (33 نقطة)، ثم منافستها كوريا الجنوبية لكن بفارق كبير (5 نقاط).

وأشار الاستطلاع إلى أن 44% من المشاركين بـ 23 دولة في المتوسط لديهم آراء سلبية عن المنتجات المصنعة في الصين.