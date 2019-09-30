رئيس سوق دبي الحرة يفوز بجائزة «إنجاز العمر»

المصدر: دبي- البيان

فاز كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة بجائزة إنجاز العمر، خلال الدورة السنوية الثامنة لحفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للضيافة (MEHA)، والذي أقيم مؤخراً في فندق ذا ريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، بالتزامن مع انعقاد النسخة العشرين من معرض الفنادق في دبي.

يجمع الحفل، الذي يعد جزءاً من أسبوع التصميم والضيافة في الشرق الأوسط، محترفي وخبراء صناعة الضيافة في المنطقة، وذلك للاحتفاء بأهم المؤسسات والمشاريع والشخصيات، التي تركت بصمات في صناعة الضيافة الحيوية في الشرق الأوسط. ونال ماكلوخلين هذه الجائزة تقديراً لمساهماته البارزة طوال ثلاثة عقود في تطوير قطاعات السياحة والضيافة والتجزئة في دبي، والتزامه بتعزيز مكانة دبي عالمياً من خلال رعاية سوق دبي الحرة للكثير من الأحداث الهامة.

قام بتقديم الجوائز جيرالد لولس، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة جميرا، رئيس مجلس التجارة والسفر العالمي، الحائز جائزة العام الماضي. وأعرب ماكلوخلين عن سعادته بتلقي الجائزة، التي أهداها إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، الذي كان لدعمه بالغ الأثر في نجاح السوق الحرة وتطورها منذ انطلاقتها، وإلى فريق عمل السوق.

وقال ماكلوخلين: إن السوق الحرة تنفق 2.5% من إيراداتها السنوية، التي وصلت في 2018 إلى 2.015 مليار دولار، على الترويج لسوق دبي الحرة وتعزيز مكانة دبي. وأسهم ارتباط سوق دبي الحرة الطويل بالأحداث الرياضية الدولية في ترسيخ مكانتها عالمياً، ومن أبرز تلك الأحداث التي تتواجد فيها السوق الحرة بقوة: بطولات سوق دبي الحرة للتنس، سباقات الخيول في نيوبري وأسكوت في المملكة المتحدة، وديربي أيرلندا على مضمار كورا، وبطولة أيرلندا المفتوحة للجولف التي تقام على مضمار نادي لاهينتش بمقاطعة كلير الأيرلندية.