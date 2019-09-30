«الإمارات الإسلامي» يقدم سيارة «تيسلا» للفائزة في حملة «كنوز»

المصدر: دبي - البيان

سلم «الإمارات الإسلامي» المتعاملة معصومة شكر خودا نوروزي، الفائزة في السحب الشهري لحساب التوفير «كنوز» عن شهر يوليو 2019، والجائزة سيارة من طراز «تيسلا».

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «لطالما ساهم حساب التوفير كنوز في تحفيز مواطني الإمارات وسكانها على إدارة أموالهم بمسؤولية عبر مكافئتهم بفرص متميزة تغيّر حياتهم للأفضل. وباعتبارنا مؤسسة تتمتع بأعلى درجات المسؤولية المالية، سنواصل تشجيع سكان الدولة على تعزيز مدخراتهم ومنح المتعاملين فرصة تحقيق أهدافهم المالية عبر إنجاز معاملاتهم المصرفية والادخار مع الإمارات الإسلامي».

وقالت نوروزي: «فتحت حساب كنوز منذ ستة أعوام بعد مشاهدتي حملة تصف المكافآت والجوائز الكبرى التي يقدمها الحساب المjميز للمتعاملين لدى ادخارهم».

ويعد حساب التوفير «كنوز» أحد أبرز المنتجات المصرفية الرائدة التي يقدمها «الإمارات الإسلامي».