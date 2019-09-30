«أويو للفنادق» تستثمر 4 مليارات ريال في السعودية

المصدر: الرياض - البيان

وقعت «أويو للفنادق والمنازل»، ثالث أكبر السلاسل الفندقية وأسرعها نمواً في العالم، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار في السعودية. وستستثمر «أويو» 4 مليارات ريال لإنشاء شبكة من منشآت الضيافة الفاخرة في مدن المملكة مع إضافة فنادق فخمة وأخرى تنتمي لفئة الميزانية العالية والمتوسطة إلى سلسلة فنادقها خلال الأشهر القادمة.

ودخلت «أويو» السوق السعودية كأكبر سلسلة فندقية في المملكة، وتمكنت خلال فترة قصيرة من توسيع رقعة انتشارها إلى 14 مدينة مع توفير 6500 غرفة في أكثر من 130 فندقاً. وفي فبراير 2019 أصبحت «أويو» واحدة من أولى الشركات المدعومة من قبل صندوق «رؤية سوفت بنك» المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة سوفت بنك اليابانية، لإطلاق عملياتها في السعودية.

وقال المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودية: «نعمل على تمكين المستثمرين المحليين والدوليين من خلال تحديد وتوفير فرص جديدة».