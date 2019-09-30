خصائص جديدة في تطبيق «أوبر»

المصدر: سان فرانسيسكو- د ب أ

قررت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية «أوبر» إضافة المزيد من الخصائص إلى تطبيقها من أجل تحسين عوامل الأمان والسلامة للركاب، حيث ستتيح الخصائص الجديدة للمستخدم الاتصال مباشرة بشرطة النجدة، إلى جانب استخدام الموجات الصوتية للتأكد آلياً من هوية السيارة. ونقل موقع «سي نت» عن دارا خوسروفشاي الرئيس التنفيذي قوله: «ندرك أننا أصبحنا جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس، وبالتالي أصبح علينا مسؤولية حقيقية».

وجاء كشف «أوبر» عن الخصائص الجديدة بعد التقرير الذي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن كيفية إساءة التعامل من «وحدة التحقيقات الخاصة» في «أوبر» مع حوادث الاغتصاب والخطف والاعتداء، التي تورط فيها سائقون تابعون للشركة. وأشار التقرير إلى أن وكلاء «أوبر» ضغطوا من أجل استمرار السائقين المتورطين في هذه الجرائم في العمل وهو ما يمثل تساهلاً في اعتبارات سلامة الركاب.