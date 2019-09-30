«ريان إير» غير مهتمة بشراء مجموعة تابعة لـ«توماس كوك»

المصدر: برلين - د ب أ

نفت شركة «ريان إير» الأيرلندية سعيها لشراء شركة «كوندور»، الفرع الألماني لمجموعة «توماس كوك» البريطانية للسياحة والطيران والتي أشهرت إفلاسها أخيراً، وفقاً لما نقلت صحيفة «فيلت أم زونتاج» عن كيني جاكوبس كبير مسؤولي التسويق في «ريان إير»، أكبر شركة أوروبية للطيران منخفض التكاليف.

ونقلت الصحيفة الألمانية عن جاكوبس قوله: «لسنا مهتمين بكوندور، بل فقط بعملائهم». وذكرت وكالة «بلومبرج» أن جاكوبس طالب أيضاً بإجراء اختبارات إجهاد في قطاع السياحة مثل تلك الاختبارات التي يتم إجراؤها في البنوك، مشيراً إلى 600 مليون جنيه استرليني تقريباً (738 مليون دولار) تحملها دافعو الضرائب البريطانيون لإعادة عملاء توماس كوك العالقين إلى بلادهم.