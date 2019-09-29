إيرباص تتبع خطواتك بما فيه دخولك الحمام على متن طائراتها

المصدر: دبي-وائل الخطيب

كشفت إيرباص عن خاصية على متن طائراتها الجديدة لتتبع كل ما تفعله، بما في ذلك عدد المرات التي تستخدم فيها الحمام، حيث توشك طائرات إيرباص على أن تصبح أكثر ذكاءً، حسبما أفاد موقع صحيفة بزنس انسايدر.

فقد أعلنت شركة تصنيع الطائرات أخيراً أنها بدأت تجارب على متن الطائرة لأحدث تكنولوجيا المقصورات، والتي تربط الركاب والطاقم بعناصر من الطائرة بما في ذلك المقاعد، والأمتعة، وحتى المراحيض. وكانت إيرباص كشفت لأول مرة عن خطط لتجربتها المترابطة في معرض جمعية تجربة المسافرين الجويين (APEX) في العام الماضي. حيث تربط منصة انترنت الأشياء المعلومات من مكونات المقصورة في الوقت الفعلي، بما في ذلك عربات الوجبات وصناديق التخزين العلوية، إلى الطواقم والركاب على متن الطائرة من أجل خلق تجربة أكثر تخصيصًا-ويمكن تتبعها رقميًا .

وفقًا لبيان صحفي صادر عن الشركة، سيتم تحميل البيانات المدمجة من المنصة إلى الخدمة السحابية "Skywise" ، وهي عبارة عن منصة بيانات مفتوحة تم تطويرها بواسطة إيرباص لصناعة الطيران.

وتوفر المنصة فوائد كبيرة لطواقم الطيران، مما سيتيح لهم الوصول إلى معلومات مثل تفضيلات الوجبات والمقاعد في مكان واحد، ويمكن أن يسهل الاتصال عن بعد مع من هم على متنها. بالنسبة للركاب، يسمح النظام بتجربة سفر أكثر تخصيصًا، في حين أن شركات الطيران ستكون قادرة على استخدام اتجاهات معدات المقصورة المجمعة (على سبيل المثال، ما هي المراحيض الأكثر استخدامًا أثناء الرحلة) لأداء "صيانة تنبؤية" على عناصر المقصورة.