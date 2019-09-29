الإمارات تدرب الكوريين على شهادات «الحلال»

المصدر: سيئول- البيان

نفذت هيئة المواصفات والمقاييس «مواصفات» الإماراتية في العاصمة الكورية سيئول دورة تدريبية حول متطلبات منح شهادات الحلال وفقاً للمواصفة القياسية الإماراتية رقم 2055-2 المنتجات الحلال- الجزء الثاني: الاشتراطات العامة لجهات إصدار شهادات الحلال لتأهيل المدققين الكوريين العاملين في مجال الحلال، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع جمهورية كوريا بموجب توصيات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وتضمن التدريب الذي تم بالتعاون مع مركز الاعتماد الكوري كونه جزءاً من برنامج رفع القدرات والكفاءات الفنية والممتدة على مدى أربعة أيام بحضور 57 من العاملين والمدققين التعريف بمفاهيم الحلال في الشريعة الإسلامية، وتأهيل المدققين فنياً في مجال المواصفات القياسية الخاصة بهذه المنتجات وإصدار الشهادات وإجراءات التفتيش والرقابة على المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها من المجالات استناداً إلى المواصفات القياسية الإماراتية.