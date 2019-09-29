استطلاع «البيان الاقتصادي» : جوائز «جيتكس شوبر» تتفوق على التنزيلات

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

عبّر 35% من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي و27% من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر» عن اعتقادهم بأن «جيتكس شوبر» يوفر عروضاً مجزية للتسوّق.

وبحسب استطلاع البيان الاقتصادي أكد عدد كبير من المستطلع آراؤهم أنه بالرغم من أنه بإمكان المتسوقين الحصول على نفس الحسوم والعروض في المتاجر والأسواق الأخرى خلال فترة المعرض، إلا أن المسابقات والجوائز العديدة مثل «امسح واربح وغيرها» وإمكانية تسوّق أكثر من 35 ألف منتج تحت سقف واحد هي من أهم ما يميز «جيتكس شوبر» أكبر معرض للإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة حيث فازت باهتمام الزائرين وخطفت أنظار المتسوقين.

وأشار موزعون إلى أن الهواتف الذكية الفاخرة والحواسيب المحمولة وأجهزة التلفاز الكبيرة ومنتجات المنازل الذكية هي من أكثر المنتجات التي بحث عنها المتسوقون خلال المعرض الذي اختتم فعالياته أمس بعد أن استقبل المعرض أكثر من 100 ألف زائر من أنحاء العالم.

وقال بانكاج كومار، رئيس تجربة التسوق الشاملة في جمبو للإلكترونيات، أكبر مشارك في «جيتكس شوبر» هذا العام بجناح ضخم يمتد على مساحة 1600 متر مربع إن دورة العام الجاري من المعرض سجلت ذات معدلات المبيعات المحققة في العام الماضي في عدد من فئات المنتجات كالهواتف الذكية، وخصوصاً أن العديد من الشركات قامت بإطلاق أحدث هواتفها بالفعل.

وقال كريس سان بايغونغ، رئيس هواتف «هونر» HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا إن هواتف «هونر» ذات الشعبية الكبيرة لدى الشباب في الإمارات حققت خلال جيتكس مبيعات قوية مشيراً إلى أن هاتف «هونر 20 برو» كان نجم الحدث بامتياز هذا العام .