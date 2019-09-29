«إي سيتي» تفتتح فرعها الـ10 في الإمارات بـ«ابن بطوطة مول»

المصدر: دبي - البيان

افتتحت «إي سيتي» (عضو مجموعة البطحاء للتجزئة والمنتجات المنزلية)، الذراع الرائدة ضمن سلسلة متاجر متخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية من أحدث ومختلف العلامات التجارية عن افتتاح متجر ضخم جديد للإلكترونيات الاستهلاكية في ابن بطوطة مول في دبي، أحد أكبر مراكز التسوق العائلية في العالم بحضور جواد داكير، الرئيس التنفيذي لـ«إي سيتي». وسيكون المتجر البالغة مساحته 2000 متر مربع والواقع بالقرب من محطة المترو، واحداً من أكبر متاجر الإلكترونيات الاستهلاكية لشركة «إي سيتي» والفرع العاشر لها في الإمارات.

وقال داكير: «يؤكد افتتاحنا لمتجر الإلكترونيات الضخم الجديد مضيّنا قدماً في استراتيجيتنا التوسعية في الإمارات. وسنقوم خلال الأشهر المقبلة بافتتاح المزيد من المتاجر في مواقع رئيسية مختلفة».