«بارنيز» تبحث عن مشترٍ تجنباً للإفلاس

المصدر: دبي - وائل الخطيب

يبدو أن ساعة النهاية تدق لشركة التجزئة الفاخرة «بارنيز»، فقد أبلغ المقرضون المتجر الراقي، المعروف بمتجره الرائد المكون من 10 طوابق في شارع ماديسون أول من أمس أن أمامه حتى 3 أكتوبر للعثور على مشترٍ وتجنب التصفية وفقاً لما ذكرته نيويورك بوست.

وتم تحديد الموعد النهائي في جلسة استماع لمحكمة الإفلاس بعد أن كشفت «بارنيز» أنها تلقت «خطابات نوايا» من قبل مشترين محتملين، مما سيساعدها في تجنب التصفية. لكن هذا الأمر لم يقنع المقرضين، الذين طالبوا بسداد أكثر من 218 مليون دولار لإبقاء الشركة قائمة بعد أن تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس الشهر الماضي بحسب مصادر.

وكان الموعد النهائي لتقديم العطاءات الرسمية لبارنيز 24 أكتوبر، لكن المقرضين لا يعتزمون انتظار مجيء منقذ للشركة.