دبي علامة مضيئة على «إنستغرام»

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت «ترافيل بالس» الأمريكية، أن السياحة في دبي تشهد ازدهاراً متصاعداً، وأنها تعتبر لوحة جميلة وعلامة مضيئة وشهيرة على «إنستغرام».

ونشرت المجلة المهتمة بشؤون السياحة والسفر حول العالم، تقريراً عن ازدهار السياحة في الوجهات الآسيوية بشكل عام، خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح التقرير أن دبي بصفة خاصة، تشهد ازدهاراً لافتاً، واستشهد التقرير بالإحصائية الصادرة أخيراً عن «غلوبال داتا» البريطانية لتحليل البيانات، لأكثر عدد مدن العالم استقبالاً للزوار الدوليين في عام 2018، حيث جاءت دبي في المركز الرابع، بعدد من الزوار الدوليين بلغ 15.92 مليوناً.

وذكر التقرير أن ثمة عوامل ساهمت في انتعاش النشاط السياحي في دبي، ومنها منح بعض التسهيلات للزوار القادمين من بعض الدول، كإصدار تأشيرة دخول دبي عند الوصول، ومنح تأشيرة مجانية لمدة 30 يوماً و90 يوماً للسياح القادمين من الصين، الهند، روسيا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي سياق متصل، نشرت المجلة تقريراً آخر منفصلاً عن دبي، بعنوان لماذا تعد دبي واحدة من أكثر مدن العالم ظهوراً على موقع «إنستغرام» الشهير؟

فذكر التقرير أن الإجابة ببساطة، أن دبي تمتلك عدداً هائلاً من المعالم المبهرة الجديرة بنشر صورها عبر «إنستغرام»، مع ضمان أن تنال كل صورة آلاف المشاركات وعلامات الإعجاب.

ووصف التقرير دبي، بأنها «لاس فيغاس» الشرق الأوسط، في إشارة إلى مدينة «لاس فيغاس» الأمريكية الشهيرة، بكونها مركزاً سياحياً، تجارياً، مالياً وثقافياً رائداً في الولايات المتحدة.

ونشر التقرير 20 صورة لعدد 20 معلماً مختلفاً من معالم دبي، التي تظهر بصفة متكررة عبر «إنستغرام»، ومنها «برج خليفة»، «برواز دبي»، وفندق «برج العرب».