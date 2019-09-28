يتسلق 13 قمة جبلية خلال 6 أشهر

المصدر: كاتامندو - د ب أ

تسلق النيبالي نيرمال بورجا جبل ماناسلو، مسجلاً رقماً جديداً بصعود قمة 13 جبلاً من بين أعلى 14 قمة في العالم خلال ستة أشهر، وفقاً لما أعلنه منظم بعثته أمس.

ويقوم بورجا، الجندي السابق بالجيش البريطاني، البالغ من العمر 36 عاماً، بمهمة تسلق أعلى 14 قمة جبلية في العالم خلال 7 أشهر. وصرح تانيسوار جوراجاي المسؤول بشركة رحلات القمم السبع في كاتماندو «لقد نجح في تسلق ماناسلو (8163 متراً) صباح أمس».

وواجه تحدي بورجا عقبة عندما أغلقت السلطات الصينية قمة شيشابانجما، القمة الرابعة عشرة بين أعلى قمم العالم، متعللة بمسألة السلامة بما في ذلك ظروف الطقس السيئة.