أطباق صنع الكعك تزاحم الكتب فـي أمريكا!

المصدر: إعداد - فاتن صبح

بدأت بعض المكتبات المختارة في أمريكا تكديس أواني خبز الكعك، بجانب إصداراتها وفي أركان خاصة، بحيث يمكن لهواة تحضير الكعك استعارتها دون الاضطرار إلى شراء أوانٍ جديدة.

وظهرت أقسام خاصة في المكتبات تحتوي على تشكيلات واسعة من صواني الخبز بدءاً بكعك بوندت التقليدي، وصولاً إلى أشكال محددة حائزة على ترخيص، إضافةً إلى تعليمات التحضير والتزيين.

وانطلقت مكتبة مقاطعة تشارلز في ولاية ماريلاند بمشوار تأجير الأواني عام 2012، فجمع القيّمون على المكتبة نحو 50 صينية، إذ وضبتها مع التعليمات في أكياس بلاستيك معلقة مع رقم مفهرس. وفي غضون عشرة أيام من إطلاق البرنامج، كان أكثر من نصف الأطباق قد تمت استعارته، وأخذ المشروع بالتطور.

وبدأت سارا سلايمون، مديرة مكتبة بروكلاين في ماساشوستس، مجموعتها المكتبية من آنيتها الخاصة من أطباق الكعك في عام 2016. وقالت: «كنت قد تبرّعت بأكثر من نصف مجموعتي، وكانت لدي أطباق جيدة بالفعل من علامة مميزة، إلا أن أولادي قد كبروا وما عدت بحاجة إلى صينية تحضير كعك على شكل أخطبوط».

وأشار أحد المتابعين إلى أن تلك المجموعات مشروع رابح لكل من المكتبات والمجتمع الذي يتيح للطاهين الجدد الاختبار قبل شراء معدات جديدة. ويتيح للآخرين التبرّع بالأواني التي ما عادوا بحاجة إليها.