«حديقة مرتفعة» تراعي احتياجات المسنين

المصدر: إعداد- نهى حوّا

«الحديقة المرتفعة» هي حديقة مصممة خصيصاً للأشخاص المقعدين الذين يتنقلون على كرسي متحرك، أو المسنين الذين لا يستطيعون الانحناء وممارسة أساليب البستنة التقليدية.

العقل المدبر وراء الفكرة شخص اسمه تيري غاريت، قام بتصميمها بعد أن تم تشخيص أخيه بمرض الانسداد الرئوي المزمن في المرحلة الرابعة، مما أفقده القدرة على ممارسة هواية البستنة. فأخذ على عاتقه أن يضمن له الاستمرار في ممارسة هوايته.

قال تيري لصحيفة «ديلي ميل»: «لم يعد أخي قادراً على التعامل مع المتطلبات المادية التقليدية للبستنة، فقمت بتصميم وبناء أول حديقة مرتفعة، وبنهاية العام كان يعتني بحوالي 40 وحدة ويزرع كل منتجاته للشتاء». شاهدت كيف حسن اختراعي جودة حياته وإحساسه بالقيمة والانجاز، فحفزني هذا الأمر على تطوير براءة اختراع وعلامة تجارية. الحديقة المرتفعة هي حديقة على طاولة بارتفاع 30 بوصة فقط، تتنقل على عجلات بحيث يمكن استخدامها داخل المنازل في جميع الفصول.

أخيراً، لقب تيري غاريت بـ «بطل البستنة» على اختراعه الذي يجري استخدامه في دور رعاية المسنين، لأنه لا يتطلب النشاط البدني الذي يتطلبه في العادة العمل في الحدائق التقليدية.ويقول غاريت إنه ينظر الآن في تطوير أدوات بستنة يمكن أن يصل إليها المسنون والمقعدون، مما يساعدهم في زراعة الحدائق «خارج مكانها المعهود».