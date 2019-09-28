الموظفون والرقمنة.. مشكلة لشركات ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

كشف استطلاع للرأي أن الشركات الكبيرة في ألمانيا لا تثق في قدرات موظفيها على التعاطي مع التحول الرقمي. وأظهر الاستطلاع أن 76% من الشركات ترى أن أكبر عقبة في تطبيق التحول الرقمي هي نقص العمالة المؤهلة.

وذكرت نحو 25% من الشركات فقط أنها تثق في أن موظفيها مؤهلون على نحو كافٍ للتعاطي مع التحول الرقمي، بعدما كانت نسبة الشركات التي ذكرت ذلك قبل عامين تصل إلى نحو 50%. وقال فيليب ديبيروكس، المدير التنفيذي لشركة «إتفينتشر» : رغم أن استثمار الشركات على التدريب تبقى مشكلة وهي أن الخبرات التي اكتسبها الموظفون خلال التدريب من الممكن أن تتبدد عقب أسابيع قليلة.