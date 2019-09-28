طاقة الرياح تعصف بـ 1200 وظيفة في أوروبا

المصدر: لندن - د ب أ

أدى احتدام التنافس في مجال تصنيع توربينات الرياح إلى اضطرار كبرى الشركات العاملة في هذا المجال إلى الاستغناء عن نحو 1200 وظيفة خلال الأيام القليلة الماضية. وأعلنت «فيستاس ويند سيستمز»، وهي أكبر شركة في العالم لصناعة توربينات الرياح، أنها سوف تستغني عن 590 وظيفة.

وذكرت شركة «سيمنز جاميسا رينيوابل إينرجي» أنها تعتزم الاستغناء عن 600 وظيفة في الدنمارك، التي تعتبر من معاقل الاستفادة من طاقة الرياح في العالم، حيث تلبي الرياح 50% من احتياجات الطاقة بالبلاد.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن جان مارك ليشين مدير التشغيل في شركة فيستاس قوله: «استمرار التنافس في هذه البيئة يعني أنه من الضروري أن نقوم بتعديل بصمتنا للتصنيع لضمان التعامل بشكل جيد مع قواعد التكاليف لدينا».

وقال أوليفر ميتكالف الخبير الاقتصادي في منظمة «بلومبرغ إن إي إف» للدراسات الاقتصادية: «شهدنا تراجعاً في حجم الطلب بألمانيا وهي من الأسواق الرئيسية لشركات تصنيع توربينات الرياح».