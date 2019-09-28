تكهنات بعودة تصميم «آيفون 4» من جديد في 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

بعد نحو أسبوعين فقط على إطلاق «آيفون 11»، بدأت تظهر التكهنات المتعلقة بجهاز آيفون العام المقبل، وهذه المرة، من المحتمل أن تكون أخباراً جيدة لعشاق جهاز «آيفون 4» من أبل وإطاره المعدني البراق.

ونقل موقع «سكاي نيوز» عن المحلل التقني مينغ تشي كو، قوله إن آيفون العام المقبل سيكون له تصميم مختلف تماماً عن الطرز الحالية. وبتعبير أدق، سيكون له إطار معدني مع «تصميم مشابه» لجهاز «آيفون 4».

ويحتوي التصميم الحالي من أجهزة آيفون الحديثة أيضا على إطار معدني، غير أنه مستدير أو منحني، بينما يتسم إطار آيفون 4 بكونه مسطحاً.

وإذا كانت هذه الشائعات أو المعلومات صحيحة، فهذا يعني أن جهاز «آيفون 2020» سيكون أكثر شبهاً بالجيل الحالي من أجهزة «آيباد برو»، التي تحتوي أيضا على إطار معدني مسطح.