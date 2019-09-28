الإمارات خيار أول للسائح السعودي

المصدر: إعداد - لؤي عبد الله

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نجحت الوجهات السياحية الإماراتية في تعزيز مكانتها كخيار أول للعائلات السعودية طوال العام، لا سيما خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد الوطنية والعطلات الدراسية وعيدي الفطر والأضحى.

827

ألف سائح سعودي تستقطبهم دبي وأبوظبي خلال النصف الأول 2019

756

ألف سائح سعودي يزورون دبي خلال النصف الأول من العام

71

ألف زائر سعودي لأبوظبي خلال أول 6 أشهر من 2019

600

رحلة طيران أسبوعياً تربط مدن الإمارات والسعودية

51 %

حصة السعوديين من إجمالي عدد الزوار الخليجيين في دبي

140

رحلة أسبوعياً تسيّرها فلاي دبي إلى 10 وجهات في المملكة

84

رحلة أسبوعية تسيّرها طيران الإمارات إلى 3 مدن رئيسية في المملكة

90 - 100 %

إشغال الرحلات بين الإمارات والسعودية خلال الأعياد والإجازات

924

ألف سائح سعودي تستقبلهم دبي خلال 7 أشهر