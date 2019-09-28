الإمارات خيار أول للسائح السعودي

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نجحت الوجهات السياحية الإماراتية في تعزيز مكانتها كخيار أول للعائلات السعودية طوال العام، لا سيما خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد الوطنية والعطلات الدراسية وعيدي الفطر والأضحى.
827
ألف سائح سعودي تستقطبهم دبي وأبوظبي خلال النصف الأول 2019
756
ألف سائح سعودي يزورون دبي خلال النصف الأول من العام
71
ألف زائر سعودي لأبوظبي خلال أول 6 أشهر من 2019
600
رحلة طيران أسبوعياً تربط مدن الإمارات والسعودية
51 %
حصة السعوديين من إجمالي عدد الزوار الخليجيين في دبي
140
رحلة أسبوعياً تسيّرها فلاي دبي إلى 10 وجهات في المملكة
84
رحلة أسبوعية تسيّرها طيران الإمارات إلى 3 مدن رئيسية في المملكة
90 - 100 %
إشغال الرحلات بين الإمارات والسعودية خلال الأعياد والإجازات
924
ألف سائح سعودي تستقبلهم دبي خلال 7 أشهر