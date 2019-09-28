الصين تنفي اتهامات بالتجسس على «إيرباص»

المصدر: بكين - أ ف ب

نفت الحكومة الصينية الشبهات المتعلقة بمسؤولية قراصنة صينيين عن أنشطة تجسس على شركات متعاقدة مع مجموعة «إيرباص».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غنغ شوانغ في مؤتمر صحافي: «يمكنني أن أؤكد لكم أن الصين تدافع بحزم عن أمن شبكات الإنترنت وتعارض بشدة أي شكل من أشكال الهجمات المعلوماتية».

وأضاف المتحدث: «في الأيام الأخيرة، تحدثت مقالات عدة عن هجمات معلوماتية. في هذه المقالات، ومن دون أي دليل، يحاول البعض دائماً توجيه أصابع الاتهام للصين بهدف تلويث سمعتها.. هذا ليس بالأمر المهني ولا المسؤول».

وتعرضت مجموعة «إيرباص» في الأشهر الأخيرة لهجمات معلوماتية عبر شركات متعاقدة مع الشركة المصنعة للطائرات. ومع رفضها نسب سلسلة الهجمات رسمياً لأحد الأطراف، أشارت مصادر عدة إلى مجموعة مرتبطة بالسلطات الصينية عرفت بالاسم الرمزي «اي بي تي 10». وهي مجموعة تجسس معلوماتي صينية مرتبطة، بحسب واشنطن، بالاستخبارات الصينية.