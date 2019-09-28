«كوميرتس ريل» تشتري 49 عقاراً في ألمانيا

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت شركة «كوميرتس ريل»، الذراع العقارية لمصرف «كوميرتس بنك» الألماني، أنها وافقت على شراء 49 عقاراً في ألمانيا من شركة تابعة لمجموعة سينفين.

وذكرت شركة كوميرتس ريل في بيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني واطلعت عليه وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الصفقة تتضمن 26 مقراً إدارياً و14 بناية سكنية وتسعة محال تجارية في سبع من أكبر المدن الألمانية، وأن قيمتها تصل إلى 2.5 مليار يورو. ورفض متحدثون باسم «كوميرتس ريل» و«سينفين» التعليق على الصفقة.

ويضخ المستثمرون الألمان رؤوس أموال في الصناديق العقارية بحثاً عن عائدات أفضل في ظل موجة معدلات الفائدة السلبية التي أصابت الاستثمارات ذات العائد الثابت. وذكرت مصادر مطلعة أن مجموعة العقارات كانت مطروحة أساساً للبيع بسعر 2.2 مليار يورو.