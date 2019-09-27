طلاقه من ابنة رئيس سامسونغ يكسبه 11.7 مليون دولار

المصدر: يونهاب

أيدت محكمة استئناف أمس الخميس حكما أصدرته محكمة أدنى بمنح حق الطلاق لابنة رئيس مجلس إدارة سامسونغ للإلكترونيات لي كون هي، وطلبت منها أن تدفع لزوجها السابق 14.1 مليار وون (11.7 مليون دولار) من تقسيم الأصول.

كان مبلغ الأصول المقسم للزوج السابق هو زيادة عن دفع 8.6 مليار وون أمرت بها محكمة الأسرة في سيئول.

وقالت المحكمة "بالنظر إلى الجوانب المختلفة (بما في ذلك زيادة قيمة أصول لي خلال العامين الماضيين)، فمن المعقول رفع نسبة تقسيم الأصول من 15 % إلى 20 %".

وزادت المحكمة أيضا عدد زيارات زوجها السابق إيم وو جيه لطفلهما الوحيد من مرة واحدة إلى مرتين في الشهر، قائلة: "من حق الأطفال أن يكبروا أصحاء عاطفيا، ويشعرون بحب متوازن من والدتهم وأبيهم".

وكانت لي بو- جين ولية عهد سامسونغ ومديرة فندق شيلا قد رفعت دعوى ضد زوجها المنفصل المستشار السابق في شركة سامسونغ للالكترونيات في العام 2014 للطلاق بعد زواج دام 15 عاما مشيرة إلى اختلافات لا يمكن التوافق عليها.

تم الاستماع إلى الدعوى في البداية في محكمة سوون المحلية في سوون، جنوب سيئول، والتي أصدرت حكما في أوائل العام 2016 بالطلاق. وتم إحالة القضية إلى محكمة سيئول عندما أثار إيم مشكلة حول اختصاص القضية على أساس أن آخر منطقة سكنية لهما كانت سيئول.

في يوليو 2017، أكدت محكمة الأسرة في سيئول على الطلاق، ومنحت "لي "الوصاية الوحيدة على ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، وسمحت لـ ليم بزيارته مرة واحدة في الشهر.

كما أمرت المحكمة "لي" بأن تدفع لزوجها 8.6 مليار وون من قسمة الأصول.

في وقت سابق، طلب إيم 1.2 تريليون وون منها من خلال تقدير أصولها بمبلغ 2.5 تريليون وون.

استأنف إيم حكم محكمة سيئول، لكن محاكمة الاستئناف لم تنظر في القضية لمدة عام ونصف العام، حيث حيث كان يتهرب من هيئة المحكمة، التي ادعى محاموه أن لها علاقة بأسرة سامسونغ.

قبلت المحكمة العليا الدعوى، وتم تخصيص قاضجديد للمحاكمة.

أطلق على إيم اسم "السيد سندريلا" لأنه كان موظفًا في شركة تابعة لشركة سامسونغ قبل الزواج من "لي"، وهي أحد أفراد الأسرة التي تتحكم في أكبر مجموعة أعمال في البلاد، في العام 1999. لكن الزواج كان ضد رغبات والديهما.

بعد الزواج، ورد أنه أبتعث من قبل رئيس سامسونغ لي كون هي إلى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال هناك. عند عودته إلى الوطن، سرعان ما أصبح مديرا تنفيذيا لشركة سامسونغ للالكترونيات.