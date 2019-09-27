رواد مول دبي يختبرون قيادة الجامبو العملاقة إيرباص إيه 380

المصدر: دبي - البيان

تستعد طيران الإمارات، بالمشاركة مع إعمار، لإطلاق تجارب شاملة للمتسوقين، تتضمن موقعاً جديداً لجهاز تجربة طائرة الإمارات الجامبو العملاقة إيرباص إيه، ورعاية «كيدزانيا» بعناصر خاصة بالطيران، بالإضافة إلى 3 منافذ لبيع هدايا طيران الإمارات في مول دبي، أكبر مركز تسوق في العالم.

وتتعاون طيران الإمارات مع «إعمار» لتعزيز وجودها في مول دبي للتواصل مع جمهور واسع من المواطنين والمقيمين والزوار من خلال تجارب تفاعلية مثل جهاز الطيران التشبيهي (سميوليتر) لطائرة A380 وكيدزانيا ومنافذ البيع. ويتمثل الهدف الأكبر لطيران الإمارات في تقديم تجربة لا تنسى للزوار على اختلاف أعمارهم، وعرض قصة العلامة التجارية من خلال أنشطة فريدة ومنتجات سفر مبتكرة.

وتم نقل جهاز «تجربة طائرة الإمارات A380»، الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، إلى موقع جديد في الطابق الثاني بمول دبي إلى جوار أكواريوم دبي. ويوفر جهاز محاكي الطيران لرواد أكبر مركز تسوق في العالم الجلوس في بيئة مماثلة لقمرة قيادة أكبر وأحدث طائرة ركاب في عالم اليوم، والاستمتاع بتجربة الإقلاع بالطائرة والهبوط بها في آلاف المطارات العالمية بما فيها تلك التي تعمل إليها طيران الإمارات وفي ظروف جوية متباينة. ويمكن للرواد الأكثر خبرة من محبي المغامرة اختيار المطارات المصنّفة بصعوبة الهبوط فيها لوقوعها في مناطق وعرة أو على ارتفاعات غير عادية مثل مطار «كاي تاك» في هونج كونج، ومطار الأميرة جوليانا في مارتينيز ومطار إنزبروك في النمسا ومطار ماديرا كريستيانو رونالدو في البرتغال.

ويوجد مدرب متمرس لمساعدة الراغبين في تجربة التحليق والهبوط بـ«الطائرة الافتراضية»، كما تتوفر مجموعة متنوعة من الخيارات، بدءاً من 15 دقيقة، حتى 45 دقيقة. وتتيح قمرة القيادة الكبيرة والمفتوحة للجهاز مشاركة العائلة والأصدقاء في التجربة الكاملة. ويمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت على Emirates A380 Experience، ويحصل أعضاء برنامج الولاء «سكاي واردز طيران الإمارات» على خصم خاص.

وسوف تعاود طيران الإمارات قريباً رعاية «كيدزانيا» مرة أخرى لتوفير مزيد من فرص محاكاة الأدوار التعليمية للأطفال في مجال الطيران.

وسيتمكن زوار منصة المراقبة في برج خليفة قريباً من شراء مجموعة واسعة من منتجات طيران الإمارات الأكثر شعبية في واحد من أعلى منافذ التجزئة.