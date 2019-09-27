أداة تحارب برمجية «طلب الفدية»

المصدر: دبي - البيان

أجرت كاسبرسكي تحديثًا على أداة RakhniDecryptor الخاصة بفكّ التشفير والتي تمكّن المستخدمين الذين تعرضوا لتشفير ملفاتهم ببرمجيات «طلب الفدية» من استرداد بياناتهم دون دفع أي فدىً للجهات التخريبية التي تقف وراء تلك البرمجيات الخبيثة.

وتُعد برمجيات طلب الفدية تهديدًا خطرًا للمستخدمين ، إذ سرعان ما يطوّر مجرمو الإنترنت أنواعًا جديدة من البرمجيات الخبيثة بوتيرة يومية، من أجل إيقاع المستخدمين ضحايا لهم، يظلون تحت رحمة هؤلاء المجرمين الذين يمنعونهم من الوصول إلى ملفاتهم عبر تشفيرها، مطالبين بسداد مبالغ كبيرة لاستعادة الوصول إليها.

وتشكّل البرمجيتان Yatron وFortuneCrypt مثالين على هذا النوع من البرمجيات الخبيثة، أما الأولى فهي جزء من برنامج يسمى «تقديم طلب الفدية كخدمة» ransomware-as-a-service، الذي جرى الإبلاغ عن مطوريه لتخطيطهم لاستخدام برمجيتين خبيثتين أخريين هما EternalBlue وDoublePulsar لاستغلال ثغرات أمنية في برمجيات رسمية معروفة من أجل توزيع برمجيات خبيثة أخرى.