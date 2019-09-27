طيران الإمارات تطرح عروضاً سعرية إلى الفلبين خلال الشتاء

المصدر: دبي - البيان

أطلقت طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة في الإمارات للسفر إلى الفلبين خلال فصل الشتاء وتسري على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 8 أكتوبر المقبل على أن يتم السفر حتى 30 يونيو 2020.

وتبدأ الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من دبي إلى مانيلا من 1795 درهماً، وإلى كلارك ابتداءً من 1895 درهماً، وإلى سيبو من 2145 درهماً، أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 7995 درهماً إلى مانيلا وكلارك، وإلى سيبو ابتداءً من 8055 درهماً.

ويحصل المسافرون أيضاً على خصم على وزن الأمتعة الإضافي عند حجز العرض عبر الإنترنت.

وتصل نسبة الخصم 50% على أول 5 كيلوغرامات و20% على الوزن الذي يزيد على ذلك. ويستفيد المسافرون من دبي من هذا العرض حتى 10 يونيو 2020.