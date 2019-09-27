«ديور» تفتتح متجرها الأول في سوق دبي الحرة

المصدر: دبي - البيان

افتتحت الدار الفرنسية الفاخرة ديور رسمياً متجرها الأول «كريستيان ديور» في سوق دبي الحرة بمطار دبي الدولي مؤخراً.

وجرت مراسم قص الشريط في المبنى رقم 3، الصالة (B) بحضور عدد من مسؤولي السوق، يتقدمهم كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش كيدامبي، رئيس العمليات، وصلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي - الخدمات المؤسسية، وصبا طاهر، نائب أول الرئيس - المشتريات، بينما تقدم وفد كريستيان ديور صانع العطور الشهير فرانسوا دوماشي، وفرانك داغر حايك، مدير تجزئة السفر في أفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وإنغريد بينو، المدير التجاري - تجزئة السفر في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وتضم كريستيان ديور، التي تستدعي تصاميمها أجواء الدار الباريسية، مجموعة شهيرة من العطور والشموع.