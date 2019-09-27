ساعة ذكية تدعم اللياقة البدنية

المصدر: دبي- البيان

كشفت شركة «هواوي» النقاب عن الجيل التالي من ساعاتها الذكية HUAWEI WATCH GT 2 بقياسي 46 ميليمتر و42 ميليمتر تدعم تجارب اللياقة البدنية وتستفيد من القدرات الهائلة لمعالج Kirin A1 الذي ابتكرته الشركة.

وتوفر الساعة الذكية الجديدة المزيد من الأوضاع الرياضية المدعومة بباقة غنية من البرامج، إلى جانب تزويدها بخاصية الاتصال عبر البلوتوث ووظائف تشغيل الموسيقى، ما يعزز إمكانات مراقبة الصحة واللياقة البدنية وقدرات إدارتها، وبالتالي توفير عناية أكبر بأدق التفاصيل بالنسبة لعشاق الرياضة والمهتمين بجودة أنماط الحياة.

وتعد ساعة HUAWEI WATCH GT 2 كذلك أولى ساعات «هواوي» الذكية المزودة بشاشة عرض زجاجية متكاملة وثلاثية الأبعاد، ما يوفر قدرة عرض واسعة النطاق.