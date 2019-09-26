افتتاح المعرض الكوري لمنتجات التجميل والتكنولوجيا في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني ــ تصوير ــ خولة خميس

افتُتح مؤخراً المعرض الكوري لمنتجات التجميل والتكنولوجيا في دبي بفندق كراون بلازا ديره، بحضور ممثلين من غرفة التجارة وجامعة عجمان والمنطقة الحرة وبلديه دبي والسفير الكوري.

وشهدت المنتجات الكورية زيادة في الطلب بنسبه 300% في الامارات على مدى السنوات الخمس الماضية.

وتحتل مستحضرات التجميل الكورية (K-Beauty) على مكانة فريدةعلى مستوى العالم بمكوناتها الفريدة والمواد الخام الطبيعية والنتائج عالية الجودة.

يعمل المصنّعون الكوريون على قدم المساواة مع المنافسة السعرية بين العديد من المصدرين العالميين الرئيسيين للرعاية الصحية والمنتجات الاستهلاكية والإلكترونيات.