السعودية تلغي التأشيرة المسبقة للسياح

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت السعودية أنها ستسمح غداً الجمعة بدخول السياح إلى المملكة من 49 دولة بلا تأشيرة مسبقة، وبـ 440 ريالاً، ولمدة لا تزيد على 180 يوماً.

وتشهد السعودية غدا الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في27 سبتمبر من كل عام، مع الاحتفالات التي تقودها منظمة السياحة العالمية في نيودلهي بالهند.

ومن المنتظر أن يشهد اليوم بداية العمل بالتأشيرة السياحية، وفتح أبواب المملكة لدخول مواطني 49 دولة دون تأشيرة مسبقة، طبقاً لما نشر اليوم الخميس.

وستكون رسوم التأشيرة 300 ريال، فيما تصل رسوم التأمين الوطني إلى 140 ريالاً، لتصل القيمة الإجمالية إلى 440 ريالاً، إضافةً إلى رسوم القيمة المضافة والمعاملة، وستكون مدة صلاحية التأشيرة 360 يوماً، والإقامة في المملكة 90 يوماً لكل زيارة، ولا تزيد على 180 يوماً في السنة الواحدة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وفيما يتعلق بالممنوعات والمحظورات، فتحظر التعليمات على السياح غير المسلمين دخول مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنع دخول السائح الذي يقل عمره عن 18 عاماً إذا كان بمفرده، كما يُمنع استخدام التأشيرة السياحية في العلاج الطبي، ولا يمكن استخدامها للحج أو العمرة في أوقات الحج، ولكن يسمح بذلك في باقي الأوقات، كما يجب الالتزام بلائحة الذوق العام، أما النساء فمطالبات بارتداء ملابس محتشمة.