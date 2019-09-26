إقلاع أول رحلة تجارية من مطار داشينغ الجديد في بكين

المصدر: بكين - رويترز

أقلعت أول رحلة تجارية من مطار داشينغ الدولي الجديد في بكين أمس، وهو مطار تكلف 63 مليار دولار في حجم 100 ملعب لكرة القدم ومن المتوقع أن يصبح واحداً من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.ويتخذ المطار شكل طائر العنقاء رغم أن البعض يرى أنه يشبه نجمة البحر وهو من تصميم المعمارية الشهيرة زها حديد المولودة في العراق.

ويضم المطار 4 مدارج ومن المتوقع أن يستقبل 72 مليون راكب سنوياً بحلول 2025 ليصل العدد في نهاية المطاف إلى 100 مليون راكب. وأشاد مسؤولون بالمطار «كمصدر قوي جديد للتنمية الوطنية» خلال مراسم أشرف عليها الرئيس شي جين بينغ قبل أيام من الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين .

وكانت أول طائرة تقلع تابعة لشركة تشاينا ساذرن إيرلاينز من طراز إيرباص إيه 380 في رحلة إلى قوانغتشو في جنوب الصين ومن المتوقع أن تحل الصين محل الولايات المتحدة كأكبر سوق للطيران المدني في العالم بحلول 2022.