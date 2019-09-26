دبي ضمن أجمل مدن العالم

المصدر: دبي - وائل الخطيب

شرعت فلايت نتوورك Flight Network في تسمية أفضل مدن العالم وأكثرها جمالاً عن طريق سؤال الخبراء - أكثر من 1000 من ناشري كتب السفر، والمدونين، ووكالات السفر من أنحاء العالم، الذين شاهدوا وشهدوا على أفضل ما يزخر به الكوكب.

حيث تم اختيار دبي ضمن قائمة أكثر 50 مدينة في العالم جمالاً، تصدّرت فيها مدن الشرق الأوسط وأفريقيا كافة، فيما تفوقت عالمياً على مدن متأصلة في العراقة من ضمنها إدنبرة عاصمة اسكتلندا، وزيورخ، وسانت بطرسبورغ، وبرلين، وهانوي، وسيئول، وسان سيبستيان في إسبانيا، ودبلين، محتلة المرتبة 29. وتحدث موقع وكالة السفر الإلكتروني الكندية باستفاضة عن دبي.

حيث قال: إنها تفيض سحراً بجمالها، وهي مدينة استثنائية الطابع من حيث مزجها بين الماضي والحاضر، بطريقة تجعل الرحلة ذكرى فريدة لا تنسى. وبينما تشتهر بمراكزها التجارية الفخمة، إلا أن زيارة أسواقها الشعبية أمر محتم للحصول على تجربة أكثر تراثية. هناك لا بد من سبر أغوار التاريخ في أماكن مثل حي الفهيدي التاريخي، بتراثه وهويته المعمارية. أو الانطلاق إلى بطن الصحراء لتجربة ركوب الجمال.

وأشارت فلايت نتوورك إلى أن مباني المدينة تسترعي الانتباه، وتشده للنظر إليها والتمتع بحسنها المعماري الفتان. وهي تحتضن برج خليفة، أطول مبنى في العالم، حيث يمكن الصعود لتناول الطعام في قمة البرج. كما تحتضن المدينة ناطحة سحاب برج العرب.