«الاتحاد للشحن» تتوسّع عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن بدء العمل ببرنامجها وخطة شبكتها لموسم الشتاء 29 سبتمبر، التي تتضمن خدمات شحن جديدة أسبوعية لتعزيز حضورها في الولايات المتحدة وغيرها من أسواق الشحن الاستراتيجية العالمية.

ويأتي تعزيز خدمات الناقلات بين مطار أبوظبي ومدينة كولومبوس بولاية أوهايو على رأس قائمة التحديث السنوي للشركة، وستتوفر الخدمة الجديدة بشكل أسبوعي من أبوظبي مروراً بأوروبا ووصولاً إلى مطار ريكنباكر الدولي بأوهايو، مدعومةً بشبكة واسعة من مسارات النقل بالشاحنات تصل بين مطار ريكنباكر وغيره من الوجهات في الولايات المتحدة، بما فيها أتلانتا وشيكاغو ودالاس.