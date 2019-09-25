«الإمارات لتموين الطائرات» تكبح الانبعاثات باعتماد الطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

أكملت «الإمارات لتموين الطائرات»، تركيب نظام متطور للطاقة الشمسية في جميع مرافقها، ومن المتوقع أن يخفض هذا النظام 3 ملايين كيلوغرام من انبعاثات غازات الدفيئة سنوياً، ويأتي المشروع في إطار استثمارات الشركة المستمرة في البنية التحتية لتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وتساهم أحدث مبادرات «الإمارات لتموين الطائرات» في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عام 2015. والتي تهدف إلى إنتاج 75% من احتياجات دبي من الطاقة من مصادر نظيفة بحلول 2050.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تشكل الاستدامة إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية مجموعة الإمارات. نحن ملتزمون بمسؤوليتنا نحو البيئة، ومع استمرار نمونا، فإننا نحرص على اعتماد تقنيات تقلل من تأثير عملياتنا على البيئة.

ولا شك في أن مبادرة الإمارات لتموين الطائرات سوف توفر مزيداً من الفرص لتحسين كفاءة استخدام الموارد بما يتماشى مع استراتيجية دبي لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

وقال سعيد محمد، الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات لتموين الطائرات»: «سوف تساعدنا محطة الطاقة الشمسية الحديثة على استخدام الموارد بالشكل الأمثل وتعزيز الكفاءة البيئية، ما ينعكس إيجاباً على جميع الجهات المعنية، بمن فيهم عملاؤنا وموظفونا ومحيطنا عامةً. وتماشياً مع هدفنا الرامي إلى تقديم الأفضل دائماً، فإننا مستمرون في التزامنا تقديم منتجات وخدمات متميزة لعملائنا بالاعتماد على حلول مستدامة ومبتكرة».

ويزيد عدد الألواح الشمسية التي تم تركيبها في محطة الطاقة التابعة لشركة الإمارات لتموين الطائرات على 8 آلاف لوح ومن المتوقع أن تولد 4200 ميغاواط/‏‏ ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يتيح للشركة إمكانية تقليل استهلاك الطاقة التقليدية 15% عبر عمليات المصبغة وإعداد الأطعمة وسكن العاملين وبالتالي فإن انبعاثات الكربون الناجمة عن مختلف أنشطة الشركة ستنخفض بمعدل 3 ملايين كيلوغرام سنوياً، أي ما يعادل استهلاك الكهرباء السنوي لـ518 منزلاً عائلياً.