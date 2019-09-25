مركز السلع المتعددة يفتتح أكاديمية دبي للتصميم

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح مركز دبي للسلع المتعددة، أمس أكاديمية دبي للتصميم ومن خلال برنامجها الحصري لتصميم المجوهرات، تزوّد الأكاديمية الطلاب بالتدريب على مهارات التصميم المبتكر، إلى جانب الخبرة العملية في أحدث تقنيات الرسم والتصميم والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر CAD بما يواكب آخر توجهات قطاع التصميم العصري للمجوهرات.

وتقع أكاديمية دبي للتصميم في القلب النابض لصناعة الذهب والماس في دبي، برج الماس بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، وهي تحظى بترخيص من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، كما أبرمت شراكة تعليمية مع «جيم فيجن» الأمريكية المتخصصة في برمجيات تصميم المجوهرات. وتم تصميم الدورات الاحترافية لتناسب مستويات مختلفة من المهنيين والمهتمين بصناعة المجوهرات، كما تسهم في الوقت نفسه في خلق مسارات مهنية جديدة للمواهب الشابة.

ونظّم المركز بمناسبة إطلاق الأكاديمية، فعالية تعارُفٍ في مركز الماس للمؤتمرات، بحضور عدد من كبار الشخصيات وما يزيد على 100 من أبرز مصنّعي المجوهرات في دبي، حيث تم اصطحابهم في جولة داخل الأكاديمية وتعريفهم بهدفها المتمثل في رفد السوق بالمواهب المتخصصة في هذه الصناعة.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي للمركز: « يتحتم على مركز دبي للسلع المتعددة التواصل مع السوق والرد وفقاً لذلك ومن خلال تفاعلنا مع قطاع المجوهرات، اكتشفنا وجود فجوة ملحوظة فيما يتعلق بالكفاءات المتخصصة، إضافةً إلى قلق حقيقي بشأن الكفاءات المتوفرة في المنطقة لتأمين مستقبل هذا القطاع. ومن هنا جاء قرارنا بإطلاق أكاديمية دبي للتصميم».

ومن خلال التسجيل في الأكاديمية، سيحصل الطلاب المتخرجون على ترخيص استخدام برنامج الرسم والتصميم بمساعدة الكمبيوتر الذي يمكنهم من تصميم قطعٍ فريدة ومعقدة بأقصى دقة.